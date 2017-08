“L’amministrazione è la prima a violare l’ordinanza anti-siccità”

luoghi persone

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Lista Civica Democratica e di Alternativa civica per Casorate, l’opposizione

Ordinanza limitazione uso acqua potabile



Il 2 agosto l’amministrazione cassani ha emesso l’ordinanza di limitazione all’uso dell’acqua nelle ore diurne.

L’ordinanza è, ovviamente, perentoria e sono specificati gli usi non consentiti con invito ad un utilizzo responsabile della risorsa che scarseggia anche nelle ore notturne.

Si noti che nell’ultimo Consiglio Comunale il sindaco, concludendo la risposta all’interrogazione su acqua, ha affermato che l’acqua non è una priorità per questa amministrazione, ora emette ordinanza di limitazione all’uso e consumo, viste le particolari condizioni climatiche; comunque è una prima incongruenza.

La seconda incongruenza, ancora più macroscopica e odiosa, è data dal fatto che il primo a non rispettarla è proprio l’amministrazione comunale: basta passare per p.zza Mazzini e vedere le fontanelle, inaugurate in pompa magna giusto un anno fa, che zampillano acqua potabile buttandola direttamente in fogna, nella più stupida delle violazioni al buon senso, e non è in questione la quantità d’acqua che si perde quanto il principio cui fa riferimento l’ordinanza stessa.

Speriamo che dopo questa nota si prenda atto di questa assurdità, dando la giusta priorità alla gestione della risorsa idrica, e si chiuda il rubinetto, evitando così di incorrere nelle sanzioni che tale ordinanza prevede, ma soprattutto evitare il cattivo esempio che si dà ai cittadini.

Lista Civica Democratica Alternativa civica per Casorate