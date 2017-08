Lara, 17 anni, è morta in Libano: “Aiutiamo la sua famiglia”

Foto varie

La famiglia di una giovane che perde la vita a 17 anni, muore diverse volte.

Soffre quando apprende la notizia, quando deve dare l’ultimo saluto alla salma, lo fa nei ricordi e in ogni minuto passato senza la persone che non c’è più.

Uno strazio senza fine, una malattia dell’anima, e non solo, perché il lutto produce strascichi concreti nella vita terrena. Ci sono i funerali e, come nel caso di Lara H., giovane di Morazzone ma morta in Libano, anche le costose spese per le trasferte che vanno a gravare ulteriormente sui famigliari più stretti.

La famiglia di Lara in questi giorni è al centro di un grande abbraccio mosso dalla comunità del paese, tanto che la Caritas Parrocchiale ha pensato di aiutare concretamente i parenti, per sostenerli economicamente.

«Il 6 agosto scorso in Libano, vittima di un grave incidente automobilistico, ci ha lasciato per sempre Lara H., nostra giovane e stimata concittadina. La morte, improvvisa e prematura si è portata via Lara nel pieno splendore della vita, a soli 17 anni, lasciando nella sconcerto quanti l’hanno conosciuta, ma soprattutto gettando in un dolore senza fine la madre Mariam, il padre Mohamad» e l’intera famiglia, recita l’appello della Caritas di Morazzone.

Il Parroco e la Caritas parrocchiale, che attraverso i suoi volontari è stata vicina alla famiglia anche a nome dell’intera comunità, «invitano i cittadini di Morazzone a stringersi intorno alla famiglia Hamze con una preghiera e un abbraccio che faccia loro sentire meno insopportabile il dolore per la perdita di Lara e ad esprimere un gesto concreto di solidarietà umana, per rendere più leggero il peso del disagio economico che in queste circostanze si fa particolarmente gravoso.

Per questo promuovono una speciale raccolta fondi a sostegno della famiglia di

Mariam e Mohamad.

COME FARE PER AIUTARE LA FAMIGLIA DI LARA

Le offerte, sempre in busta chiusa recante la scritta “A sostegno della famiglia di Lara”, possono essere consegnate in uno dei seguenti modi :

– depositate nel cestino delle offerte ( sempre in busta chiusa con la scritta di cui sopra) durante le SS Messe delle prossime domeniche, a partire dalla S.Messa

vespertina di sabato 02 settembre e per tutto il mese di settembre;

– ai volontari Caritas e ACLI , presso la sede di queste organizzazioni, in Via PF

Mazzucchelli 15-17 a Morazzone, nei seguenti giorni e orari di apertura a partire da

martedì 29 settembre :

Martedì dalle ore 10,00 alle 11,00

Giovedì dalle ore 17,00 alle 18,00;

– personalmente ai volontari Caritas e ACLI contattandoli per un appuntamento (fin da subito)

Giuseppe Bertacco, cell. 340 738 5161

Marco Colombo, cell. 348 002 9740

Claudio Cracco, cell. 340 374 5004

Salvatore Ferra, cell. 347 008 5596

Luca Giudici, cell. 345 705 3866

Anna Ghirardello, tel. 0332 87 00 44