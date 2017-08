Lara Comi lancia la sua app: “Sempre più vicina ai cittadini”

app

«Il mio impegno politico riparte con una bella novità, grazie agli strumenti che il mondo della tecnologia digitale offre anche alla politica. E’ infatti da oggi scaricabile gratuitamente da internet l’applicazione Lara Comi: una modalità per migliorare la mia comunicazione, essere sempre più vicina ai cittadini ed ai territori, creare un luogo dove favorire la partecipazione, scambiando informazioni, idee e riflessioni». Così dichiara Lara Comi, eurodeputato di Forza Italia al Parlamento Europeo e vice capo gruppo del Partito Popolare Europeo, presenta la sua nuova iniziativa

L’applicazione Lara Comi è una app gratuita che potrà essere scaricata sia su Play Store di Google (per dispositivi Android) che su Apple Store (per IOS). Una volta aperta, ci si potrà registrare tramite Facebook, Google oppure tramite email. All’interno sarà possibile trovare contenuti relativi all’attività politica di Lara Comi: video, articoli, materiali informativi, notizie su bandi ed eventi, la presentazione del libro della Comi “Garanzia Giovani”, riflessioni e commenti. In particolare l’app consentirà di rimanere aggiornati sull’impegno della Comi contro lo stalking e la violenza sulle donne con il blog “La forza delle donne” e conterrà una sezione “eventi” dove, geolocalizzandosi, si potrà partecipare all’evento più vicino. «Tutto il materiale pubblicato –continua la Comi- potrà essere condiviso via Facebook e Whatsapp. Avrò il piacere di condividere una giornata al Parlamento Europeo di Bruxelles con l’amico che condividerà più notizie della mia app».

«In una società in cui aumenta in modo esponenziale l’uso del cellulare e le ore di navigazione, è necessario che anche la politica si aggiorni, utilizzando gli strumenti che quotidianamente milioni di cittadini usano ogni giorno, all’insegna del dialogo e della trasparenza. Naturalmente –conclude la Comi- non dimenticando il valore di una bella e sincera stretta di mano, l’importanza di un confronto diretto e la presenza costante sui territori».