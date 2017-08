L’Arcisate Stabio e gli ultimi disagi: risponde il sindaco

Arcisate - Il cantiere della Ferrovia Arcisate Stabio

Buongiorno,

nel leggere la lettera a me indirizzata dal sig. Santinon ( segretario della locale sezione del PD) non posso evitare di rispondere.

Vorrei partire da una considerazione, semplice ma non banale che l’area di cui si parla è tuttora cantiere della ferrovia e che non è certo l’unica in condizioni ancora critiche, basti pensare alla rotonda di via 4 Novembre o a via Cantello chiusa al traffico….per non parlare delle numerose proprietà private da anni interessate ai lavori.

Ora, entrando nel dettaglio di via Cavour, era noto da tempo (e di certo noto al sig Santinon che ha visionato più volte gli elaborati in questi anni in quanto insisteva sulla sua proprietà) che l’innalzamento della sede stradale avrebbe reso critica la svolta in via Campi Maggiori.

Su mia richiesta sono stati modificati i marciapiedi anche se non ancora ultimati al fine di migliorare, nei limiti del possibile, sia la sicurezza dei pedoni che la viabilità A breve, se non interverranno modifiche i primi 100 metri circa di via Campi Maggiori diverranno a senso unico.

Il problema poi dei sottoservizi si riduce, su decine di interventi previsti all’interno del progetto della ferrovia, al tubo del gas che dovendo obbligatoriamente passare sopra la soletta del sottopasso e con una serie di limiti di posa relativi alla sicurezza viene a limitare la possibilità di svolta sulla via campi maggiori.

Rimango comunque sorpreso da questa esternazione pubblica perché come è noto al signor Santinon ho chiesto più volte se era possibile modificare la situazione e gli ho comunicato nell’ultima riunione del tavolo di monitoraggio dei lavori in corso ho chiesto una relazione scritta dettagliata sui costi, autorizzazioni e motivazioni della realizzazione in oggetto (Non basta certo ,,uno smusso,,).

Da ultimo permettetemi una nota personale: dopo aver fatto di tutto per ottenere che il cantiere ripartisse usando tutti i mezzi possibili (e siamo riusciti nell’intento) usando canali politici e non, essersi recato più volte a Roma, aver partecipato in Regione Lombardia ad oltre 30 incontri e visionato il cantiere innumerevoli volte sentirsi dire “per una volta il nostro Sindaco..” mi lascia veramente l’amaro in bocca ma si sa, la polemica in politica è attività quotidiana anche se, non a caso, arriva sui lavori fatti e non prima….

Nei lavori di questo cantiere tutta la mia amministrazione ha messo grande attenzione e mi consola comunque il fatto che gran parte della cittadinanza abbia non solo sopportato ma anche sostenuto l’amministrazione in questo importante ed impegnativo percorso, e molti abbiano apprezzato il nostro sforzo nel trarre il massimo da questa opportunità che ha preso il nome di Arcisate-Stabio.

Il nostro Comune è stato al centro di una serie di interventi mai visti, tangenziale e ferrovia in un contesto tra l’altro di limitazioni (vedi patto di stabilità) importanti.

Sono certo, ora che siamo verso il concludersi dei lavori, l’evidente miglioramento e le opportunità che offre al territorio la nuova linea ferroviaria soprattutto, per chi ha memoria, se confrontata con una vecchia ferrovia con i passaggi a livello che probabilmente sarebbe stata chiusa come ramo secco.

Un cordiale saluto.

Il Sindaco di Arcisate

Angelo Pierobon