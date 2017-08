“Lascio il lavoro in Svizzera per gestire la bottega di Morosolo”

cooperativa Morosolo

Dopo 17 anni dice addio al passaggio della frontiera e al lavoro Ticino: è la scommessa di Marina Dainelli (al centro nella foto) che ha lavorato per anni oltre Gaggiolo e che da settembre gestirà il negozio della cooperativa di Morosolo, unico punto commerciale – insieme al bar – della piccola comunità.

«Qualcuno mi ha detto che sono folle, a lasciare la Svizzera dove sono stata 17 anni» spiega. «Mi è sempre piaciuto lavorare nella ristorazione. Nell’ultimo periodo lavoravo in una stazione di servizio a Stabio, ma prima sono stata in vari posti, tra alberghi e ristoranti in Ticino».

Una scommessa che è anche una buona notizia per la piccola comunità di Morosolo, un paese che – pur non distante da Varese e dalla lacuale – è un po’ appartato e conta solo poche centinaia di abitanti. La Bottega dei Sapori aveva chiuso il 31 marzo 2017: la cooperativa si era messa alla ricerca di un nuovo gestore. Fondata nel 1902 e guidata oggi da Maurizio Fiori, la cooperativa di consumo è proprietaria dello stabile che ospita anche il bar Riarma. «Abbiamo sempre avuto sia bar che negozio, prima in gestione diretta, poi affidata a gestori» spiega Fiori. L’ultimo gestore, Klodi, ha fatto crescere il negozio alimentari e panetteria per cinque anni, poi quest’anno ha deciso di trasferirsi in Germania.

«Vogliamo dare solo continuità al lavoro che ha fatto Klodi, arriviamo qui in punta di piedi» spiega Marina. «Morosolo è una piccola comunità bellissima, sono stati gentilissimi con noi, ci hanno accolto bene». Insieme a lei, a gestire il negozio, ci saranno anche Deborah Viglione e Louis Kambou, un signore della Costa d’Avorio che affiancava già con il precedente gestore.

«Pronti per la riapertura!» ha esultato su Facebook il sindaco di Casciago Andrea Zanotti («ma il Comune – precisa – non c’entra nulla, l’ho postato perché sono legato alla cooperativa, ci ho lavorato»). Per ora fervono i lavori per ripristinare al meglio l’interno del negozio: sperano di aprire per i primi di settembre, in corrispondenza della festa del paesino. E Morosolo riguadagnerà il suo piccolo presidio di socialità, che si affianca al bar.