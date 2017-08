L’assessore: “Cerchiamo una soluzione, non abbandoneremo Veronica”

Parla l’assessore ai servizi sociali e vicesindaco di Carnago, Elena Castiglioni, in relazione alla problematica sollevata dalla famiglia di Veronica, la bambina affetta dalla rarissima sindrome di Phelan McDermid a cui è stato sospeso il trasporto verso il centro educativo che frequenta.

L’assessore Castiglioni spiega: «L’attenzione dell’ente rispetto a queste tematiche è alta da sempre. Dispiace per l’inconveniente che ha coinvolto la famiglia di Veronica. Il servizio è basato sul volontariato, ma al rientro dalle vacanze alcuni addetti non hanno più dato la disponibilità. Lo abbiamo scoperto da un giorno all’altro e non abbiamo più potuto garantire il servizio. Abbiamo avvisato la famiglia, anche se in colpevole ritardo perché abbiamo cercato di tamponare in qualche modo purtroppo senza riuscirsi».

«Da tempo cerchiamo un modo per rendere il servizio più definitivo e meno precario -continua l’assessore-. Il nostro obbiettivo è trovare una soluzione strutturata ma siamo sempre sul filo di lana. Abbiamo cercato contatti con varie associazioni e faremo alcuni incontri nelle prossime settimane. Con Auser ad esempio abbiamo fatto un accordo per altri tipi di servizi di trasporto ma per la situazione di Veronica serve un servizio più strutturato e con personale adeguato. Il comune non vuole abbandonare il servizio di trasporto ma ora non possiamo portarlo a termine. Capiamo la famiglia e li incontreremo per trovare una soluzione con loro. Sul sito del comune abbiamo pubblicato un appello per cercare nuovi volontari. Speriamo di trovare una soluzione in breve tempo per Veronica e per tutti gli altri che vivono situazioni simili».