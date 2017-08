Lauree sanitarie: le iscrizioni chiudono il 21 agosto

medicina insubria test di ingresso

Ultimi giorni per completare e presentare la domanda di ammissione ai test d’ingresso per le lauree triennali sanitarie. C’è tempo fino al 21 agosto. Tra le sedi c’è anche l’Università dell’Insubria con la sua doppia offerta: Varese e Como. Il test è in programma il 13 settembre nella sede di Varese.

A questo link si può consultare lo spazio dedicato sul sito dell’Università degli Studi dell’Insubria: http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-profilo/scuole-e-futuro-studente/test-dingresso/test-di-ammissione/articolo589.html