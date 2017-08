L’auto si ribalta, ferita una donna

bardello

Paura per una donna coinvolta in un incidente avvenuto in via Marconi a Bardello intorno alle 19.30. (foto Ludovico Papalia)

Alla guida una donna di 35 anni che ha perso il controllo del suo mezzo, che si è ribaltato. La donna è stata subito soccorsa da alcuni passanti mentre nel frattempo al 112 è arrivata la richiesta di aiuto.

Sul posto sono quindi stati inviati gli operatori di un’ambulanza e i Vigili del Fuoco in codice rosso. L’automobilista era infatti bloccata tra le lamiere dell’auto, da cui è stata liberata dai soccorritori. Le sue condizioni fortunatamente erano migliori del previsto: è stata trasportata in ospedale in codice verde