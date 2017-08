L’autobus “si pianta” in piazza Risorgimento

Gallarate

Autobus “in panne” in pieno centro a Gallarate: intorno alle 9 un pullman dell’azienda comunale Amsc si è ritrovato fermo per un guasto in piazza Risorgimento, trafficato (anche in agosto) snodo cittadino.

Il grosso veicolo del Trasporto pubblico locale è stato poi agganciato da un mezzo di soccorso richiamato in loco.

Sul posto gli operatori dell’Amsc e un ausiliario del traffico hanno contribuito a gestire i movimenti del traffico, sostenuto, ma comunque non problematico.

Il servizio di trasporto pubblico locale cittadino, imperniato su cinque linee, è gestito attualmente da Amsc, l’azienda multiservizi. Strutturalmente in perdita (il Tpl richiede una copertura con biglietti e abbonamenti del 35% dei costi), il servizio potrebbe passare di mano con una gara per l’affidamento: è uno dei provvedimenti che la giunta Cassani sta esaminando per definire il futuro dell’azienda cittadina (un simile scenario era già stato delineato dalla giunta Guenzani).