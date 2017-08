Lavori in corso in via Mazzini e via Varese, possibili disagi dal 21 agosto

Le foto di Malnate

Dal 21 agosto fino a fine esigenza saranno istituiti provvedimenti viabilistici temporanei in via Mazzini e via Varese per lavori di attraversamento interrato con condotta della rete gas.

Ci sarà il senso unico alternato con divieto di transito per i mezzi pesanti su via Varese nel tratto compreso fra piazza Repubblica e via Mazzini.

I lavori dovrebbero durare al massimo tre settimane.

L’ORDINANZA