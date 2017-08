Lavori in corso nelle scuole, aspettando la campanella

Gallarate

A che punto sono i lavori nelle scuole? “Sono dodici gli interventi in corso di esecuzione, la maggior parte dei quali saranno portati a termine in tempo per il suono della prima campanella” spiega una nota del municipio.

Il sindaco Andrea Cassani e l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Rech questa mattina hanno fatto il punto delle manutenzioni straordinarie e ordinarie recandosi di persona nei diversi cantieri.

L’importo complessivo delle opere in atto – dice ancora la nota – raggiunge i 600mila euro. L’intervento più importante, non solo dal punto di vista economico, riguarda la sostituzione dei serramenti alle scuole in via Col di Lana a Cedrate: un funzionale e moderno sistema di veneziane assicurerà luce nei mesi più freddi e ombra in quelli più caldi. (l’intervento era stato votato nel bilancio participato 2016).

Si sta intervento anche sui serramenti delle Ponti in via Confalonieri: lo storico problema delle tapparelle guaste, bloccate a mezza altezza o addirittura a perennemente abbassate, è stato per ora risolto con un lavoro certosino di manutenzione. Sempre in via Col di Lana dal 4 all’8 settembre verrà sostituita la pavimentazione dell’aula utilizzata per le attività motorie. Mentre alle Ponti sono state rinnovate le coperture dell’atrio e delle due palestre.

Al ritorno in classe alle elementari Dante Alighieri, gli alunni e le alunne troveranno i servizi igienici al primo e al secondo piano rimessi a nuovo, così come quelli della mensa. Completamente ristrutturati anche i bagni al secondo piano della scuola media Maino.



Alla materna consorziata di via dei Mille a Crenna, l’intervento della ditta appaltatrice ha invece riguardato il rinforzo strutturale delle controsoffittature delle aule e dei bagni. Iniziati anche i lavori che porteranno alla chiusura, e perciò all’utilizzo, del portico che si affaccia sul giardino interno.

In via Checchi ad Arnate è stata realizzata un’aula nuova di zecca: dove una volta c’era il vecchio ufficio postale, a partire dal 6 settembre ci saranno banchi e lavagna.

Infine sono in fase di conclusione le manutenzioni straordinarie agli impianti della cucina centralizzata di via Arno, all’asilo dello Sciarè e alla scuola primaria della Moriggia. Realizzato anche il nuovo bagno per portatori di handicap alla scuola per l’infanzia di via Tenca.

Il sindaco Cassani e l’assessore Rech si sono poi recati al centro anziani della Moriggia dove sono in corso i lavori di ristrutturazione: l’intervento prosegue come da cronoprogramma e all’esterno è già stato realizzato lo scivolo per l’accesso dei disabili. Gli esponenti delle giunta di centrodestra hanno contemporaneamente anche preso visione dell’avanzamento delle asfaltature, verificando gli interventi eseguiti e quelli in fase di esecuzione.