Lavori in corso nelle scuole: l’anno inizierà regolarmente

Le opere procedono tutto con puntualità e l’inizio dell’anno scolastico sarà regolare.

Sopralluogo del Sindaco Davide Galimberti nei due plessi dove sono in corso i lavori di sistemazione per accogliere i nuovi alunni che arriveranno dal 12 settembre.

Alla Mazzini di via Como si stanno ultimando le opere necessarie a ricavare spazi adeguati destinati ai bambini in arrivo dall’Addolorata, la scuola ospitata nell’edificio delle suore in via Bernardino Luini e che l’amministrazione ha deciso di abbandonare anche per contenere i costi di gestione ( 60.000 euro annui). La notizia del trasloco aveva suscitato aspre polemiche ma la decisione di proseguire nell’opera di razionalizzazione degli spazi scolastici cittadini, ormai in sovrannumero rispetto agli iscritti, è proseguito e a settembre si compirà.

Cantiere attivo anche alla Don Bosco di via Busca dove si trasferiranno gli alunni della Canziani di via Martoriati chiusa all’inizio di luglio a causa di una perizia sulla stabilità che non lasciava alternative agli amministratori. I cento alunni riprenderanno le attività scolastiche nella traversa di viale Aguggiari dove arriveranno anche grazie a un pulmino messo a disposizione dallo stesso Comune. I lavori costano circa 60.000 euro.

In fase di conclusione, infine, anche i lavori alla primaria Canetta di Sant’Ambrogio, un intervento durato un anno e che ha riguardato l’intero stabile. Al suono della campanella, gli alunni ritroveranno un edificio completamento rinnovato.