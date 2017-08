Lavori in ritardo alla materna Galli, l’alternativa negli spazi della scuola media

Open day scuola matena di Lissago

I lavori non sono ancora terminati e per i piccoli alunni della scuola Galli sarà trovata una soluzione alternativa almeno fino alla fine dell’anno. A Somma Lombardo la scuola Materna “Galli” in via Garibaldi è inagibile e più di 120 bambini a pochi giorni dall’inizio delle lezioni non avevano un posto ancora definito dove poter frequentare le lezioni.

Il problema è stato determinato dal ritardo del cantiere che è intervenuto durante la pausa estiva per fare un importante intervento di ristrutturazione dell’edificio. Una parte dell’opera è stata completata ma non quanto basta per permettere l’agibilità della scuola in tempo per l’inizio delle lezioni. A complicare il tutto c’è anche il fatto che attualmente i lavori sembrano essere fermi.

La notizia ha subito fatto scattare l’allarme tra amministratori, consiglieri comunali e, soprattutto, genitori. Sul tema si è svolta una conferenza dei capigruppo dove sono emerse tutte le perplessità delle opposizioni su quanto accaduto. Mentre venerdì 1 settembre alle ore 18 alla sala polivalente di via Marconi è fissata una riunione con i genitori per spiegare l’alternativa messa in campo dall’amministrazione.

«Abbiamo vagliato diverse ipotesi, tra cui la sistemazione temporanea in oratorio, ma alla fine abbiamo scelto le aule al piano terra della scuola media oggi adibite a laboratori – ha spiegato il sindaco Stefano Bellaria -. Gli spazi ci sono, i lavori di adeguamento sono iniziati. Abbiamo scelto la soluzione più vicina al Galli, le attività si svolgeranno regolarmente nelle sette aule ricavate in via Marconi e tutti i servizi pre e post asilo sono garantiti. Capiamo i disagi e ci scusiamo con i genitori, ma chiediamo loro pazienza. Abbiamo messo come limite la fine dell’anno, ma pensiamo e ci auguriamo che l’emergenza possa terminare prima».

I dettagli tecnici verranno illustrati ai genitori interessati venerdì alle 18 in sala polivalente. L’impresa ha compiuto la prima fase dell’opera, ovvero il rifacimento della copertura. Manca la seconda, relativa a controsoffittatura, impianti e finiture.