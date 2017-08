Lawrence Carroll e Marco Tirelli al Museo Vincenzo Vela

pittori, quadri, dipinti, sculture

L’artista italiano Marco Tirelli rilegge l’opera dell’amico e coetaneo Lawrence Carroll attualmente in mostra al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto con l’esposizione I Have Longed to Move Away, la prima monografica dedicata da un museo svizzero all’artista che presenta una sessantina di opere di Carroll dagli esordi ai nostri giorni. Questo appuntamento si ascrive alla rassegna “Con altri occhi” che è parte del programma collaterale, “Rel-azioni. Incontri di altro tipo”, eventi che declinano con originalità la mostra in corso. Partendo dai loro incroci biografici e dalla mostra al Museo, i due artisti si confronteranno e dialogheranno sulle rispettive poetiche, sui fermenti e le urgenze che hanno sin dagli esordi della loro carriera ad oggi segnato il loro agire. Condotti dalla direttrice del Museo, Gianna Mina, anche curatrice della mostra, ed esortati dal pubblico, i due artisti attingendo dalla loro memoria personale e collettiva, apriranno delle riflessioni sullo stato e il senso dell’arte oggi, rivolgendo al contempo uno sguardo al futuro.

Molte le vicinanze tra i due, e non solo generazionali. Al continuo inquieto vagabondare della vita di Carroll e della sua ricerca introspettiva, scandita da numerose tappe e altrettanto numerosi spazi creativi, fa riferimento il titolo mostra, I have longed to move away, che cita a sua volta il titolo di una poesia di Dylan Thomas. E’ invece al “Teatro della memoria”, come Tirelli ama definire il suo lavoro inteso come esercizio con cui annullare le coordinate spazio temporali, a cui quest’ultimo si rapporta per guardare oltre la realtà ed immaginare spazi mentali possibili. Lawrence Carroll è nato a Melbourne, in Australia nel 1954, ma è cresciuto negli Stati Uniti e da anni vive anche in Italia. Marco Tirelli nasce invece nel 1956, a Roma, ed espone per la prima volta alla Biennale di Venezia nel 1982, quando anche Carroll è attivo con i suoi atelier a New York. Negli anni Novanta, tra le sue numerose presenze ad esposizioni internazionali Tirelli partecipa alla mostra American Academy a Roma in cui i suoi disegni dialogano con alcuni Wall Drawings di Sol LeWitt. Nei decenni successivi le carriere di entrambi si intersecano, con mostre in tutto il mondo. Quando Carroll inizia a lavorare anche in Italia, i due artisti partecipano alla mostra collettiva Napoli e/and Roma del 2006, allo Studio Trisorio, che li rappresenta entrambi. E si incontrano in diverse occasioni, tanto da riconoscere una sorta di «affinità elettiva». Per questo e per un esplicito desiderio dello stesso Carroll, sarà Marco Tirelli a stimolare i visitatori a scoprire la mostra I Have Longed To Move Away attraverso i suoi occhi, quelli di un coetaneo, amico e affine. L’incontro è ad ingresso gratuito. Vi ringraziamo per divulgare queste informazioni attraverso i vostri media, siamo a disposizione per ulteriori informazioni e, nel ringraziarvi per la vostra preziosa collaborazione, vi salutiamo con molta cordialità.

Marco Tirelli e Lawrence Carroll

Giovedì 7 settembre, ore 18.30

Conduce: Gianna Mina, Direttrice Museo Vincenzo Vela. Entrata gratuita

Museo Vincenzo Vela, Largo Vela

6853 Ligornetto – Svizzera