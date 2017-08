Le bellezze del Ceresio si svelano in battello

Il Ceresio e il suo battello - foto di Alberto Borroni

Una giornata navigando sulle acque del Ceresio per scoprire luoghi e panorami unici. La proposta viene dall’Ufficio turistico di Porto Ceresio, che organizza una gita in battello in collaborazione con la Società Navigazione Lago di Lugano.

L’escursione è in programma domenica 10 settembre e permetterà di visitare il Santuario della Madonna dei Ghirli di Campione d’Italia, il Lac di Lugano, con una visita guidata al nuovo polo museale, e il suggestivo Museo delle Dogane.

Si parte alle 9,30 e si ritorna a Porto Ceresio all’incirca alle 17.

Le iscrizioni per la gita, che sarà effettuata al raggiungimento di 50 iscritti, devono essere effettuate entro il 31 agosto. Qui tutti i dettagli e i contatti per l’adesione