Le iniziative per ricordare il cardinal Martini a 5 anni dalla scomparsa

carlo maria martini

Ricorre giovedì 31 agosto il 5° anniversario della scomparsa del cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002. Per farne memoria, Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola celebrerà una Messa di suffragio nel Duomo di Milano alle ore 17.30. Fra i concelebranti, il presidente e il vicepresidente della Fondazione Carlo Maria Martini, padre Carlo Casalone SJ e padre Giacomo Costa SJ.

In occasione dell’anniversario, sono diverse le iniziative promosse dalla Fondazione intitolata al cardinale gesuita. Anzitutto, a partire da oggi sono disponibili nuovi contenuti sul sito della Fondazione. In particolare, nell’Archivio digitale sono state caricate oltre mille fotografie che hanno Martini come soggetto principale: si tratta perlopiù di album che le parrocchie ambrosiane donavano al proprio arcivescovo all’indomani delle visite pastorali, per fare memoria dell’evento. Sono poi 635 i nuovi documenti appartenenti al fondo dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Curia arcivescovile che è ora possibile consultare online: si tratta di omelie, meditazioni, interventi, relazioni tenute dal Cardinale dal 1985 al 1992.

Ancora, la sezione dedicata alle videointerviste a persone che hanno conosciuto Martini e collaborato con lui si arricchisce da oggi di 10 nuove testimonianze: sono quelle di Giovanni Barbareschi, Clara Biaggio, Enzo Bianchi, Gianni Cesena, Sandro Clerici, Diego Coletti, Gilberto Donnini, Mario Mozzanica, Gregorio Valerio, Gianni Zappa. Tutte le interviste sono integralmente disponibili nell’apposita sezione dell’Archivio digitale (clicca qui per una clip sintetica della videointervista a Enzo Bianchi).

Per quanto riguarda poi l’Archivio aperto, ovvero la sezione del sito che raccoglie i documenti spontaneamente inviati dai partecipanti alla Call for documents, sono stati caricati testi, audio, foto donati da 41 nuovi partecipanti. Ricordiamo che, dopo la pausa estiva, la Call riprende con le consuete modalità: è possibile condividere con la Fondazione documenti relativi a Carlo Maria Martini recandosi (previo appuntamento) nella sede di Milano, in Piazza San Fedele 4, il mercoledì pomeriggio, oppure caricando la documentazione in formato digitale direttamente dal sito, previa registrazione.

Sul fronte editoriale, segnaliamo infine due iniziative. La prima, promossa in partnership con la Fondazione, è stata lanciata il 23 agosto dal Corriere della Sera, dapprima con l’uscita, in abbinamento al giornale, del dvd Vedete, sono uno di voi, il film di Ermanno Olmi sugli anni di Martini come arcivescovo ambrosiano, e prosegue dal 31 agosto con la collana «Carlo Maria Martini, il cardinale del dialogo», composta da 13 uscite. La seconda novità editoriale è il volume edito da Garzanti, in libreria da alcune settimane, Introduzione ai Vangeli sinottici, la riedizione, con prefazione di Franco Manzi, di un fondamentale saggio degli anni in cui Martini era docente al Pontificio Istituto Biblico di Roma.