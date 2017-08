Le note di Amy sull’Isolino Virginia

Foto varie

Sabato 26 agosto l’Isolino Virginia ospita le note di una delle cantanti più straordinarie del nostro tempo, sia dal punto di vista canoro, sia da quello della storia personale.

L’ultimo tragicomico concerto di un’icona planetaria dello sfascio e di un talento musicale ineguagliato Amy Winehouse sarà al centro di uno spettacolo musicale dedicato alla cantante che ha vissuto tutto, ha amato troppo ed è bruciata in fretta. “Maybe I don’t know what I’m doing but I know what love is”. Amy & Blake. Concerto per le ultime parole d’amore è il titolo dello spettacolo di Ortika.

Ideazione e regia: Alice Conti

testo: Chiara Zingariello

sguardo ottuso: Sabino Civilleri

drammaturgia: Alice Conti, Chiara Zingariello

costumi: Eleonora Von Duse

in scena: Alice Conti

musica dal vivo: Davide Franz Franchini

