“Le strisce blu tolgono posti auto a Casbeno”

A Casbeno, alcuni residenti hanno paura che non ci sarà più posto per le loro auto. Un comitato, “Drizza le antenne”, guidato da Ombretta Diaferia, ha chiesto il rinvio del piano della sosta, perché i cittadini, a suo dire, non sarebbero stati correttamente informati.

Diaferia parla di “sottrazione di stalli” nella via Daverio (via Montebello-via Trentini), congestione del traffico e conseguente produzione di inquinanti. E desidera che gli assessori incontrino i residenti accogliendo richieste e proposte da parte degli interessati alla vivibilità della castellanza, già pesantemente colpita negli ultimi

dieci anni da azioni inconsulte che hanno determinato l’abbassamento della qualità della vita, incrementando l’inquinamento ambientale, acustico e dell’aria,

nonché dei livelli di elettrosmog, sottrazione del suolo e cementificazione.

“I residenti – scrive la Diaferia - in specifico quelli di Via Daverio (tratto racchiuso dalle vie Montebello e Trentini), stanno scoprendo solo in questi giorni di rientro dalle ferie della disposizione di riservare al parcheggio dei pendolari l’intera piazza Meucci e di disporre di parcheggi in vie distanti dalla propria residenza”.

Secondo “i residenti di Via Daverio e vie del borgo privi di stalli stanno provvedendo a ritirare il permesso sosta a 10 euro prima auto, seconda auto, utenti frequenti (attività commerciali e lavoratori degli uffici). Temiamo che non si sia effettuata una “cernita” dei residenti che non dispongono di garage o posto auto privato.

A tal riguardo si chiede agli Amministratori di mettere a punto uno studio sulle reali necessità della cittadinanza in termini di disponibilità di stalli in piazza Meucci e via Daverio, consigliando di valutarne l’istituzione di nuovi anche con l’istituzione di nuovi sensi di marcia delle auto”.