Le uscite al cinema del 10 agosto

La torre nera

La Torre Nera, tratto dall’omonima serie fantasy nata dal genio di Stephen King, uscirà al cinema il prossimo 10 agosto. Il film segue la storia dei mondi paralleli, collegati da un’unica struttura portante, in bilico sull’orlo dell’abisso. Jake (Tom Taylor) confessa al suo analista di essere perseguitato da visioni misteriose che si affacciano su un universo inquietante, in cui troneggia una torre nera e un pistolero affronta un uomo vestito di scuro.

Durante la seduta, lo studio dello psicanalista comincia a tremare e le allucinazioni diventano via via più nitide e insistenti nella mente del povero ragazzo. Ispirato dai disegni realizzati dopo i suoi tremendi sogni, Jake troverà un edificio abbandonato in cui è nascosto il congegno per passare al Medio-Mondo. Qui, il pistolero Roland conduce un inseguimento senza sosta per raggiungere la Torre Nera prima del suo avversario, il malvagio stregone. La struttura è la connessione fra i diversi mondi e deve a tutti i costi rimanere in piedi…

Casa casinò è una divertente commedia, al cinema da giovedì 10 agosto. Scott (Will Ferrell) e Kate Johansen (Amy Poehler), la cui figlia è stata ammessa al college, non possiedono abbastanza denaro per pagarle gli studi. Decidono allora di aprire un piccolo casinò illegale nella loro casa, spalleggiati da un amico giocatore incallito e senza più nulla da perdere. Nonostante la natura segreta della nuova attività, il passaparola si diffonde presto nel vicinato e il casinò clandestino diventa in poco tempo l’attrazione principale della cittadina, con tanto di streap tease e incontri di lotta. La figlia della coppia, però, comincia a nutrire qualche sospetto sulla provenienza degli introiti dei genitori…