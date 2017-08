L’eclisse totale di sole in diretta con la Nasa

Il resoconto degli appassionati del Gruppo astronomico Tradatese, presente in diverse scuole del territorio per l'osservazione del fenomeno del 20 marzo

La Nasa è in diretta su Facebook per mostrare l’eclissi totale di sole che sta attraversando oggi gli Stati Uniti. Un evento che ha attirato nei diversi stati in cui è visibile centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Anche da Varese sono partiti diversi gruppi.