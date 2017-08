Lego e fotografia, in mostra “Bricks & Pics”

Varie dai comuni

Fotografia Costruttiva è in mostra a Milano presso Auxologico Procaccini, il nuovo poliambulatorio dell’Istituto Auxologico che da spazio agli artisti.

Le costruzioni più famose del mondo, e gli omini gialli che le abitano, sono protagonisti di “Bricks & Pics. Costruttori di storie”, una mostra fotografica che promuove il gioco come strumento per stare bene, per accorciare le distanze e per facilitare l’incontro tra generazioni.

La galleria fotografica è allestita nelle sale d’aspetto della nuova struttura di Auxologico (Istituto di Ricerca e Cura con sedi in Lombardi e Piemonte), un luogo progettato per accogliere i pazienti in un clima piacevole e rilassante, nell’area urbana situata tra China Town e la Fabbrica del Vapore.

Le immagini, selezionate tra le più votate del gruppo Fotografia costruttiva – fondato e amministrato da Alessio Varisco – sono accompagnate da una didascalia che racconta la storia di ogni scatto; così, si scopre che dietro all’obiettivo della macchina fotografica, si ritrovano tre generazioni: adulti, bambini, nonni e nipoti uniti per progettare e costruire opere davvero “piccole” – ma di grande fantasia.

“Bricks & Pics. Costruttori di storie” inaugura il progetto “Auxoarte. Cresciamo con l’arte” uno spazio insolito dove si organizzano mostre e incontri per favorire la diffusione dell’arte e l’incontro degli artisti con nuovo pubblico.

La mostra è aperta al pubblico e gratuita, tutti i giorni fino al 15 settembre 2017.