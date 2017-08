L’esordio della Openjobmetis è nel segno di Waller

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

Comincia con un successo l’avventura 2016/17 della Openjobmetis targata Attilio Caja. I biancorossi, nell’ultima giornata di lavoro a Chiavenna, superano nettamente gli svizzeri del SAM Massagno (81-53) accelerando nella ripresa e chiudendo in gloria una partita disputata dopo un allenamento abbastanza pesante in mattinata.

Davanti a un pubblico piuttosto numeroso e pur senza il play titolare Wells (squalificato) e il pivot Pelle (problemi a una caviglia), Ferrero e compagni hanno avuto ragione senza troppi problemi dei ticinesi di coach Gubitosa. Gran protagonista della prima “recita” dell’anno è stato Antabia Waller: la guardia tiratrice pescata in Lega Adriatica è stato il leader offensivo della Openjobmetis, con 20 punti segnati grazie a ottime percentuali. Bene, in attacco, anche Hollis mentre il novero degli uomini in doppia cifra comprende anche Ferrero e Okoye.

LA PARTITA

Varese ha condotto nel punteggio fin dai primi minuti, con Tambone utilizzato da play titolare e con Waller bomber designato. L’americano – subito 8 punti – ha propiziati il 21-14 della prima sirena, un punteggio lievitato nel secondo periodo quando l’OJM ha toccato per la prima volta il +10. Senza Pelle però, l’area è rimasta in parte sguarnita ed è proprio lì che la SAM ha accorciato con i punti di Jankovic. Prima della pausa però, nuova sferzata di Waller e 40-29 al momento del cambio campo.

Al rientro in campo i ticinesi hanno prodotto il massimo sforzo, riportandosi subito a -4, ma un 12-2 di parziale propiziato dalle seconde linee (canestri di Avramovic, Natali, Ferrero) e ovviamente da Waller che, sul finire della terza frazione, ha raggiunto quota 20 con percorso netto (4/4) in quel momento dall’arco dei 3 punti.

Se la spallata del terzo periodo è servita per riprendere il largo, quella del quarto finale ha dato ancora maggiore profondità al successo dei biancorossi, con Hollis e Avramovic incisivi in attacco (nonostante i molti errori da 3). Caja ha potuto così dare spazio ai giovani che hanno “allungato” la squadra nel corso del ritiro (al pari dei due ospiti, De Nicolao E Bryan). Anche per loro la soddisfazione di finire nel primo tabellino della stagione, accanto a un punteggio incoraggiante al netto di un’avversaria piuttosto morbida (81-53). Sabato prossimo – 2 settembre – primo incrocio da Serie A a Cremona, contro la Vanoli di Meo Sacchetti.

CAJA SORRIDE

Moderata soddisfazione in casa Varese, come sottolinea nel primo “dopo-gara” stagionale il tecnico Attilio Caja. «Quello di oggi è stato un appuntamento positivo perché ci ha permesso di continuare nel lavoro che avevamo preparato per questa settimana. Non ci sono stati problemi fisici, e questo è fondamentale a questo punto della stagione, e anche dal punto di vista dell’atteggiamento abbiamo mostrato capacità di sacrificio in difesa, buono spirito di squadra, aggressività sia in fase offensiva sia difensiva. E poi siamo stati bravi dal punto di vista della circolazione di palla, cosa che ci ha permesso di costruire buoni tiri anche se le percentuali non sono state alte, forse perché in questo momento le gambe sono ancora un po’ pesanti. Però, come dicevo, l’attitudine è stata buona mentre dal punto di vista del lavoro tecnico siamo ancora all’inizio, però le basi sono state gettate».

OPENJOBMETIS VARESE – SAM MASSAGNO 81-53 (21-14; 40-29; 56-42)

VARESE: Parravicini, Avramovic 10, Bergamaschi, Natali 6, De Nicolao 2, Okoye 10, Tambone 6, Bryan, Ivanaj, Ferrero 11, Waller 20, Cain 2, Hollis 14. All. Caja.

MASSAGNO: Ishiodu 3, Martino, Jankovic 11, Bracelli, Veri, Magnani, Aw 7, Huttenmoser 3, Moore 15, Andjelkovic 4, Appavou 3, Roberson 7. All. Gubitosa.

ARBITRI: Boninsegna M., Spinello C., Spinello R.