Lettere lumaca, il sindaco chiama le Poste

“Non mi arriva la posta da 15 giorni, succede anche a voi?”.

È bastato questo post sulla pagina di “Sei dei Germignmaga se” per scatenare le proteste di molti residenti che hanno lamentato lo stesso disservizio.

Il problema, a quanto pare, è sentito e gli esempi sono svariati: paura per la messa in mora, attesa di comunicazioni importanti, come l’arrivo del talloncino assicurativo per l’auto e quant’altro.

Rimostranze pesanti che non sono passate inosservate al sindaco Marco Fazio che questa mattina ha contattato i vertici di Poste Italiane, dandone comunicazione proprio via facebook.

«Stamattina ho contattato il responsabile distribuzione di Varese di Poste Italiane – scrive Fazio – . Pare che il ritardo nella consegna sia dovuto a problemi nella sostituzione del personale in ferie. Ovviamente, ho fatto presente le rimostranze della popolazione: è inammissibile che passino 15 giorni senza che venga garantito il recapito. Mi ha assicurato che si metterà in contatto con il centro di Luino e organizzerà per sabato una consegna straordinaria in modo da ovviare (tardivamente) al disservizio. Saremo vigili su quanto affermato».