A Ischia in vacanza, il comandante si rimette la divisa

Era in vacanza con la famiglia quando la terra ha iniziato a tremare. E lì ha deciso di intervenire. Vincenzo Lotito, ex comandante dei Vigili del Fuoco di Varese e ora in forza a Udine, è stato uno dei primi a coordinare i soccorsi sull’isola di Ischia pochi istanti dopo il terremoto. (è il primo a destra in questa foto d’archivio)

«Ero in albergo con la mia famiglia. C’è stato un blackout e la scossa. Si è capito che era una cosa rilevante -racconta Lotito sulle pagine de La Provincia di Cremona- Ho subito raggiunto i vigili del distaccamento dell’isola, una decina in tutto. Ho contatto il nostro Dipartimento ed ho coordinato i primi interventi a Casamicciola, la località più colpita».

Nel racconto sul quotidiano si spiega che “Prima dell’arrivo dei colleghi che hanno preso in mano la situazione al mattino, Lotito ha coordinato al meglio le forze a disposizione […]. Ora Lotito ha ripreso le ferie con la famiglia. Non è stato lui a parlare del suo intervento così rilevante in quella notte di terrore a Ischia. Qualcuno lo ha riconosciuto e il tamtam ha fatto il resto”.

Nel frattempo a Ischia la palla passa alla Procura. Questa mattina i carabinieri si sono presentat nel Comune di Casamicciola per acquisire atti e documenti soprattutto relativi ai condoni. I militari sono stati accompagnati dai vigili del fuoco dentro la sede del municipio, stabile che è inagibile dal giorno del terremoto.