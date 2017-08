L\'imam di Saronno condanna il terrorismo nel sermone del venerdì

“Con fermezza e senza esitazione ci dissociamo da questi barbari avvenimenti terroristici che hanno avuto come bersaglio Barcellona, la nostra vicinanza e solidarietà va alle povere vittime innocenti e ai loro cari”. Così Najib Al Bared, imam del centro culturale islamico di via Grieg, ha aperto, venerdì 17 agosto, il proprio sermone interamente dedicato ad una dura condanna della strage di Barcellona.

“Questi sono avvenimenti – ha rimarcato – che non devono avere mai luogo, tanto meno adesso in vicinanza del pellegrinaggio dei musulmani in giorni di pace e benedizioni. Preghiamo Dio affinché protegga l’Italia dalla malvagità di queste persone e che possa rimanere in pace e sicurezza. Con tutta la nostra comunità non posso che chiedermi con sconcerto con che diritto si uccidono persone innocenti, in questo modo si uccide l’umanità, seminando terrore nei cuori”.

Dopo una riflessione con la propria comunità si è rivolto direttamente ai terroristi: “Voi tradite gli accordi di residenza se siete residenti, tradite gli accordi di cittadinanza se siete cittadini: sappiate che nell’Islam il tradimento è fra i peccati più gravi”. Già in passato il centro islamico saronnese aveva condannato attacchi terroristici esprimendo vicinanza alle vittime.