L’inno di Mameli e l’analfabetismo funzionale

Foto varie

Stavolta non sono le scelte politiche di un’amministrazione a tenere banco nel flusso della comunicazione. Quella è stata l’origine, ma poi tutto il dibattito, con i relativi centinaia di commenti, è andato da tutt’altra parte.

Ricapitoliamo per chi avesse perso qualche pezzo (e non ci sarebbe niente di male). Lunedì sera il consiglio comunale di Tradate ha votato una proposta di non far suonare più l’inno nazionale di Mameli in apertura di ogni seduta.

Una scelta contrastata dalle minoranze, ma la nuova amministrazione a guida leghista è stata compatta nella scelta.

Varesenews, come succede per molte delle informazioni, nel pomeriggio di martedì ha postato la notizia nella pagina Facebook del giornale. Da lì si è scatenato un putiferio di commenti.

Marco Villa, una volta scoperta la storia, ha scritto su Dailybest un lungo articolo che prende spunto dai fatti per fare una riflessione più generale sull’analfabetismo funzionale. Al di là dell’origine e delle singole posizioni politiche, è interessante l’analisi fatta perché ne va della possibilità di vivere un confronto civile.