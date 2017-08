L’invasione di nuvole dalla Francia

Foto varie

Dopo la notte appena trascorsa, che tempo farà? Brutto, almeno per i prossimi due giorni, a causa della prevista invasione di nuvole dalla Francia.

SITUAZIONE – Per il Centro Geofisico Prealpino infatti “Un’area depressionaria in avvicinamento dalla Francia transiterà nei prossimi giorni sulla regione alpina mantenendo instabilità ancora fino a venerdì con locali rovesci e temporali. In seguito è atteso un miglioramento con l’ingresso di venti secchi settentrionali”.

PREVISIONI – Per oggi, merc0ledì 9 agosto schiarite alternate a passaggi nuvolosi a tratti estesi con rovesci e locali temporali possibili su tutta la regione ma più frequenti sulla fascia alpina e prealpina. Domani, giovedì, 10 tempo variabile, a tratti soleggiato ma con nuvolosità spesso estesa, accompagnata da rovesci e temporali localmente anche intensi.

Venerdì “inizialmente ancora molte nuvole con possibili piogge a carattere di rovescio. Dal tardo pomeriggio graduale miglioramento con schiarite a partire dal Piemonte. In serata via via asciutto e rinforzi di vento settentrionale a tratti fino in pianura”.

TENDENZA – Sabato 12 agosto bel tempo ovunque soleggiato e caldo gradevole. Ventilato da nord sui rilievi.

Domenica 13, soleggiato con solo poche nubi alte di passaggio. In montagna cessazione del vento.

TEMPERATURE – Sembra di poter dire di esserci lasciati alle spalle la forte canicola della scorsa settimana, e anzi, non è impossibile vedere soprattutto nelle ore della mattina spuntare felpe e golf per proteggersi dal clima frizzante di questi giorni.

Colpa delle depressioni arrivate sul Nord Italia e che hanno causato un notevole abbassamento delle temperature: le minime, registrate nelle ore notturne, arriveranno fino a 16 gradi; le massime sfioreranno i 30.