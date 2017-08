L’Isolino Virginia ferito dalla tromba d’aria

maltempo Isolino Virginia agosto 2017

Diciotto alberi caduti, in poche centinaia di metri quadri. È il bilancio pesante del nubifragio e della tromba d’aria sull’Isolino Virginia.

Un luogo prezioso e delicato, scrigno di tracce archeologiche (per questo è bene Unesco) ma anche ambiente naturale particolare, unica isola del Lago di Varese. «È successo tutto in dieci minuti. Purtroppo l’isolino è esposto a questi fenomeni» spiega Fausto Caravati, del Centro Gulliver, dal 15 agosto 2015 gestore del ristorante e dello spazio museale sull’isola, che è proprietà del Comune di Varese. «È successo almeno 3 volte in 20 anni e pare che questa sia stata la volta in cui la tromba d’aria è stata più violenta».

Come si diceva in apertura, diciotto sono gli alberi caduti. Un guaio ben evidente: «È caduto un pioppo di 12 metri a fianco al pontile, l’ha sfiorato e ha creato un vero cratere pieno d’acqua» continua Caravati. «Una pianta caduta ha anche distrutto il gazebo in muratura degli anni Cinquanta, che risaliva ai tempi degli scavi del Bertolone».

Il ripristino dei luoghi dipende dal Comune: l’ufficio verde pubblico ha già fatto un primo sopralluogo, «speriamo entro fine di settimana prossima di sistemare e mettere in sicurezza».

I danni, va detto, riguardano più che altro il parco (e il gazebo). «L’isolino è comunque accessibile, sia il ristorante che il museo sono aperti» ricorda Caravati. Se avevate pensato ad una gita nell’ultima settimana piena di ferie d’agosto, non annullate la gita: l’Isolino è affascinante anche così, ferito.