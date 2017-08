La Lista Galimberti “espelle” Gaetano Iannini

Davide Galimberti

L’ennesima intervista rilasciata in data odierna dal Consigliere Gaetano Iannini rende necessaria una risposta e una decisa presa di distanze dalle sue affermazioni. Vorremmo partire dal fondo dell’intervista rilasciata a Varesenews che ben descrive la natura del personaggio. Chi sta a soppesare i voti con il bilancino, reclamando cariche, fa parte di un’idea di politica che non ci appartiene.

Il consigliere Iannini, sconosciuto ai più fino a qualche tempo fa, è riuscito ormai a rendersi famoso per un trasformismo da Prima Repubblica. Le sue innumerevoli avventure politiche a sostegno delle più diverse fazioni (Forza Italia, Lega Nord, Io Amo l’Italia di Magdi Allam…) ne sono la riprova.Nessuno di noi si è mai sentito sfruttato dal Sindaco Davide Galimberti di cui portiamo il nome della lista. Semmai ci sentiamo sfruttati da chi, usando il nome della Lista Civica, ha solo colto l’occasione per essere eletto centrando così obiettivi mai riusciti nelle precedenti esperienze politiche.

Vorremmo inoltre sottolineare che il Consigliere Gaetano Iannini non ha mai partecipato ad alcuna riunione di Lista, né attività in Campagna Elettorale.E’ bene anche ricordare che Iannini venne inserito nei 32 della lista all’ultimo in quanto il candidato designato al suo posto, per motivi personali, dovette rinunciare alla candidatura, ma consiglio’ la persona di Iannini quale suo sostituto e quale persona desiderosa di sposare il programma di coalizione. Col senno di poi….

Iannini si è palesato per la prima volta a giochi fatti, quando nel post elezioni si trattava, guarda caso, di assegnare incarichi e ruoli. Assegnati gli incarichi il Consigliere Iannini è di nuovo “sparito” e nonostante i ripetuti inviti dei suoi compagni di Lista, non ha più partecipato ad alcuna delle riunioni periodiche. Ancora un caso?Negli ultimi mesi è di nuovo tornato alla ribalta affermando in Consiglio Comunale e nelle dichiarazioni alla Stampa di voler lasciare la Lista e di passare ad altro gruppo fondando “Alternativa Costruttiva”. La scarsa conoscenza dei regolamenti Comunali ha fatto ben presto scoprire al Consigliere Iannini che non poteva creare un nuovo gruppo, ma avrebbe dovuto aderire al Gruppo Misto di Mauro Gregori. Da qui il clamoroso dietrofront che lo ha di fatto lasciato nella Lista Galimberti.

Vorremmo infine ricordare al Consigliere Iannini che quando parla di doveri verso il suo elettorato fa riferimento ad 86 voti di preferenza che sono rappresentativi di poco più di un condominio. Noi ci troviamo, invece, a dover amministrare e lavorare per il bene di 80.000 persone e non solo di chi ha votato per la Lista Davide Galimberti o per la sua Coalizione, ma anche per chi ha votato altri candidati. Questo dovrebbe essere il vero spirito della politica: quello di operare per il bene di tutti.

Poiché non ci sentiamo rappresentati dal Consigliere Iannini, siamo noi della Lista Galimberti a comunicare che da oggi il suddetto non fa più parte del nostro Gruppo.

Parliamo di un consigliere seduto tra i banchi del Consiglio che in questi mesi non ha mai proposto nemmeno un’idea per il bene della città, ma ha solo dimostrato l’intenzione di mettere in difficoltà i lavori dell’amministrazione rivelando così solo il suo grande interesse per la ricerca di qualche incarico.

Nella nostra lista e nelle forze di maggioranza non c’è posto per gente così: il Consigliere Iannini si accomodi e vada pure dove preferisce posizionarsi. Da noi c’è posto solo per persone che hanno a cuore l’interesse dei cittadini e della città e non per chi fa il portavoce delle forze di minoranza. Auguriamo al Consigliere Iannini le migliori fortune per le sue nuove e future avventure politiche.

Noi andiamo avanti, insieme ai nostri rappresentanti: Francesca Strazzi, Tommaso Piatti e Maria Paola Cocchiere, che al contrario dei Consigliere Iannini si sono sempre confrontati con la Lista Galimberti condividendo le scelte assunte e le iniziative adottate nel rispetto del programma elettorale, portando avanti il lavoro per la città e sottoponendo al Sindaco e alla Giunta le questioni che interessano maggiormente i cittadini. Auspichiamo che anche Agostino una volta entrato in carica possa partecipare con questo spirito alle nostre riunioni e all’interno dell’amministrazione.

firmato: La Lista Davide Galimberti