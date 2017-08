Lo sport varesotto gioca tre “carte” alle Universiadi

Foto varie di sport

A Taipei è tutto pronto per l’apertura (sabato 19 agosto) della 29a edizione delle Universiadi, le “Olimpiadi per studenti universitari” che si tengono ogni due anni e che vedono in lizza alcuni grandi campioni accanto a tanti atleti di medio livello, accomunati però dal percorso accademico.

La spedizione italiana, organizzata dal CUSI (l’organismo universitario che in questi casi sostituisce il CONI), è pronta a dare battaglia e a confermare una tradizione che pone gli azzurri al settimo posto del medagliere di tutti i tempi di questa manifestazione. Non va dimenticato, ad esempio, che nel 1979 il celebre record del mondo di Pietro Mennea sui 200 metri (19″72) venne colto proprio alle Universiadi di Città del Messico. E a Taipiei ci sarà anche il fenomeno delle piscine, Gregorio Paltrinieri.

In questa edizione sono tre gli atleti del Varesotto convocati dalle rispettive federazioni sportive per vestire la maglia dell’Italia. Mancherà per infortunio il volto più noto, l’ostacolista Lorenzo Perini che ha “sfiorato” l’accesso ai Mondiali assoluti di atletica. A Taipei ci saranno quindi il calciatore, Marco Taino, il tiratore con l’arco Matteo Paoletta e la pallanotista Roberta Motta.

TAINO, L’EX TIGROTTO SI METTE IN VETRINA

Il barbuto Marco Taino è nato a Tradate ed è piuttosto noto ai nostri lettori di sport, visto che ha disputato diversi campionati da titolare con la maglia della Pro Patria. Nell’ultima stagione Taino ha giocato con l’Alma Fano in Lega Pro: «Intanto – racconta – studio Scienze Motorie all’ECampus (l’università digitale che ha sede in Brianza ndr) anche se quest’anno sono stato lontano da casa e quindi ho un po’ rallentato con gli esami. La mia stagione è stata positiva e ora è arrivata la chiamata di mister Alessandro Musicco. Ora sono pronto e mi aspetto un’esperienza bellissima e unica e, perché no, mi auguro che le Universiadi siano anche una vetrina visto che in questo momento sono svincolato».

L’Italia del calcio è inserita in un girone tosto, con Brasile, Russia e Stati Uniti ma gli azzurri arrivano a Taipei da campioni in carica (con in campo l’ex varesino Truzzi). In passato (2007) anche Marco Parolo partecipò alle Universiadi conquistando l’argento.

PAOLETTA, A VARESE PER GLI AMICI. E PER FARE BENE

Non è “tecnicamente” varesotto, Matteo Paoletta, specialista nel tiro con l’arco: nativo di Bollate e residente a Desio, lo studente di ingegneria al Politecnico di Milano è però parte importante degli Arcieri Varese. Il suo ritratto è affidato quindi alla presidente biancorossa Mariangela Casartelli: «Per Matteo il fatto di gareggiare con il nostro club è stata un’evoluzione naturale. Lui è di origini milanesi ma nel corso degli anni ha fatto spesso squadra con i nostri atleti ed è da tempo amico dei vari Fioroli, Cazzaniga, Damiani e Maran. Così da due anni anche Paoletta tira con gli Arcieri Varese: nel 2016 un infortunio alla mano ne ha condizionato il rendimento, ma ora che ha risolto i problemi fisici è tornato ad alti livelli centrando, tra le altre cose, la convocazione alla Coppa Italia per Regioni dove ha fatto molto bene». Ora una prova di respiro internazionale per fare un ulteriore salto verso l’alto: «Alle Universiadi i favoriti d’obbligo saranno i “soliti” coreani, però Matteo e gli altri azzurri possono fare bene. L’Italia si presenta con una squadra forte (con Paoletta ci sono Mandia e Caruso ndr) che può lasciare il segno». Tra l’altro le riserve a casa dell’arco olimpico sono due atleti nostrani: Giorgio Cazzaniga (Arcieri Varese) tra gli uomini e Lisa Bettinelli (Tre Torri Cardano) tra le donne.

MOTTA, LAVENESE D’ESPORTAZIONE PER LA PALLANUOTO

La bella esperienza della pallanuoto femminile varesina in Serie A1 non si è esaurita con la retrocessione della VON al termine del campionato 2009-10. Alcune atlete formatesi alla “Comunale” si stanno tuttora facendo onore ai piani alti: è il caso di Roberta Motta, origini lavenesi e attuale giocatrice del Cosenza Nuoto, 7° nell’ultimo massimo campionato. Motta, classe 1996 (e sorella di Silvia, tra le più forti all’epoca dell’A1 e ora sua compagna di squadra in Calabria) è tra le convocate per le Universiadi dove indosserà la calottina azzurra.

«Roberta esordì da ragazzina in A1 con la VON – ricorda l’allora tecnico varesino Maria Pia Sambo – e da qualche anno ha scelto di giocare a Cosenza dove è cresciuta a livello sportivo e sta consolidando una carriera interessante. È mancina, gioca solitamente in “posto 1″ e nell’ultimo campionato ha collezionato un buon numero di reti».

PERINI COSTRETTO AL FORFAIT

Purtroppo a Taipei non vedremo impegnato Lorenzo Perini, l’ostacolista di Saronno che in questo momento è la punta di diamante dell’atletica provinciale e che ha sfiorato l’accesso ai Mondiali di Londra. «A causa di un piccolo problema alla gamba ho dovuto rinunciare alle Universiadi – spiega Lorenzo – Per fortuna il guaio è risolto e ho anche ripreso gli allenamenti, però non ho potuto partecipare alla spedizione a Taipei: tornerò a gareggiare sugli ostacoli a gennaio, prima mi dedicherò alle gare piane».