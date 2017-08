L’Olanda in bicicletta: la città universitaria

In bici alla scoperta dell’Olanda

Quarta tappa per Davide, Anna, Federico e Tommaso, quattro ragazzi di Varese tra i 17 e i 20 anni, che hanno deciso di girare l’Olanda in bicicletta

Dopo aver fatto colazione nel villaggio di Giethoorn, i 4 ragazzi sono partiti in bicicletta e, dopo essere passati per il parco Dwingeldelverd, hanno raggiunto, accompagnati dal rumore dei motori ruggenti, la cittadina di Assen, famosa appunto per il suo circuito di moto GP.

Una volta qui, hanno pranzato con dei panini e si sono diretti verso la città universitaria di Groningen, questa volta senza intoppi. La città è famosa anche per il Groninger Museum, la piazza del mercato e la Chiesa di San Martino.

“Le gambe cominciano a fare male, ma ci aspettano tante altre città, questo è uno stimolo in più” ha detto Davide. Qui rimarranno due notti, dopodiché si sposteranno verso ovest per raggiungere Den Oever, sul Mare del Nord.

IL DIARIO DI BORDO DI DAVIDE, ANNA, FEDERICO E TOMMASO