Losa e Clerici conquistano il “Giro del Perin”

Losa e Clerici primi nella classica di pre-ferragosto a Casalzuigno

Ben 110 runners si sono dati appuntamento domenica 13 agosto a Casalzuigno per partecipare al 9° Giro del Perin, classica ferragostana della corsa in montagna che sale ad Arcumeggia per concludersi all’Alpe del Perino che dà il nome alla manifestazione.

Una prova non semplice, fatta di salite molto dure e di discese tecniche, nella quale a prevalere è stato Alessandro Losa: il portacolori del GS Bognanco ha completato il percorso in 1h11’19”, precedendo di 40″ Matteo Raimondi dell’Atletica Palzola e di oltre 2′ Maurizio Mora dell’Atletica Verbano, vincitore del recente Giro del Pozzo Piano. A seguire un altro runner della Verbano, Francesco Piccinelli, e Stefano Schievenin dell’Insubria Sky Team.

Tra le donne successo di Cristina Clerici del CUS Insubria che ha superato in volata Elisa Pallini della Altitud Race (1h23’37”); per loro il 15° e 16° posto assoluto. Sul podio “rosa” anche Elena Soffia (Maratoneti Cassano Magnago).

Con la vittoria di Casalzuigno, Clerici si è aggiudicata matematicamente la maglia verde “Runners Italia” di leader finale del GP delle Montagne Varesine. In campo maschile invece, Renato Pegorin e Stefano Schievenin conducono ex-aequo e tutto si deciderà nell’ultima tappa di Sangiano, il “Giro del Picuz”.