Lotta alle ludopatie, “dimenticato il contributo di Nicoletta Alampi”

«Nicoletta Alampi ha fatto il grosso del lavoro, ma non viene neppure citata». Il “caso” riguarda la lotta alla ludopatia e l’ultimo comunicato di Forza Italia e a sollevare la protesta è Eliseo Sanfelice, “battitore libero” della politica samaratese.

«Secondo il mio punto di vista, nel comunicato Nicoletta Alampi non è stata citata volutamente: lo trovo ingiusto», dice Sanfelice, che in passato è stato anche assessore e che oggi amministra il gruppo facebook Bacheca Civica. «Alampi è consigliera delegata: a differenza degli assessori, non solo non viene pagata, ma non viene neppure nominata. Forza Italia l’ha trattata come fosse una stagista: io penso che su questo tema avrebbe meritato visibilità».

Il sindaco Leonardo Tarantino ha tenuto per sé la delega ai servizi sociali, ma ha anche dato un particolare ruolo alla consigliera delegata Alampi (eletta nelle file di Progetto Comune, la civica “del sindaco”). Alampi si è occupata per esempio a lungo – e si occupa ancora adesso- della presenza dei richiedenti asilo e ha monitorato anche gli attriti che il tema profughi ha creato nella cittadina (Samarate è stato uno dei Comuni dove – tra amministrazione e società civile – sulla questione c’è stato un approfondimento e un’attenzione continuativa, al di là di toni a volte accesi).

L’incontro a Ispra nel 2016: il tavolo con tutti i referenti del progetto, Samarate era rappresentata da Alampi

Altro tema su cui Alampi si è spesa è stato appunto anche quello della ludopatia: non a caso ha rappresentato il Comune di Samarate anche in momenti ufficiali, come la presentazione del rinnovato progetto con And.

A Samarate l’attenzione al tema è ormai decennale: «Il lavoro sulle ludopatie è partito con l’assessore Paolo Bossi (centrosinistra, ndr), è proseguito con Celotto (centrodestra), ma poi negli ultimi anni se n’è occupata Nicoletta Alampi» conclude Sanfelice. «La sua attenzione anche a questo è nota. A Samarate tra la gente si sente parlare di lei e di Enrico Puricelli, quelli che si fanno da fare di più sul campo e che si vedono di più in strada. Non averla citata è stato ingisuto e la ritengo anche una mancanza di rispetto per le donne, perchè non riconosce il loro impegno».