Luino, in arrivo nuove asfaltature

Il Comune fa sapere che sono in programma lavori di manutenzione del manto stradale in viale Piero Chiara ed in via della Vittoria – da rotatoria Ulivo a rotatoria piazza Garibaldi (rotatoria compresa) e nel primo tratto di viale Dante Alighieri, da rotatoria piazza Garibaldi ad inizio viale alberato e che, per poter eseguire le necessarie lavorazioni (fresatura totale della sede stradale, messa in quota chiusini, stesa nuovo tappeto d’usura) si rende necessario procedere con la temporanea chiusura della strada, al fine di permettere alle maestranze della ditta esecutrice di eseguire le opere in sicurezza, oltre che per salvaguardare la pubblica incolumità in quanto, durante i lavori, rimarranno sporgenti i pozzetti ed i chiusini messi in quota.

ECCO IL PROGRAMMA DEI LAVORI

1 – dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del giorno 29/08/2017, si provvederà all’esecuzione di interventi manutentivi di servizi a sottosuolo e attraversamento sede stradale con tubazione passacavo per fibra ottica, con istituzione di senso unico alternato; 2 – dalle ore 19,00 del giorno 30/08/2017 si procederà con la fresatura totale del manto stradale esistente e nella successiva messa in quota dei chiusini e dei pozzetti esistenti. la strada, per sicurezza, rimarrà chiusa tutta la notte. 3 – dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del giorno 31/08/2017 asfaltatura della sede stradale e della rotatoria di piazza Garibaldi. si prevede di riaprire al transito veicolare la strada dalle 17,00 alle 19,00, al fine di permettere il transito dei frontalieri. 4 – dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 01/09/2017 si procederà con l’eventuale completamento dei lavori di asfaltatura in viale Dante Alighieri. Pertanto, in viale Piero Chiara sarà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 di martedì 29/08/2017, mentre la suddetta via verra’ completamente chiusa al transito veicolare, dalle ore 19,00 di mercoledì 30/08/2017 alle 24,00 di giovedì 31/08/2017, ad eccezione della pausa dalle 17,00 alle 19,00 di giovedì 31/08/2017.

Apposita segnaletica verra’ posizionata in prossimità degli accessi.

Durante i lavori sarà comunque garantita la percorribilità dei marciapiedi, che saranno normalmente transitabili.

Le opere di cui al precedente punto 4) verranno eseguite solo nel caso in cui i lavori non dovessero ultimare il 31/08/2017. Il crono programma lavori potrà subire variazioni in caso di avverse condizioni climatiche che non permettano il regolare svolgimento dei lavori.

Qualsiasi modifica al programma lavori, verra’ comunicata tempestivamente.

Per informazioni e’ possibile contattare il servizio infrastrutture – geom. Gianluca Giorgetti (335/388.405).

«Stiamo intervenendo per migliorare la viabilità del nostro territorio comunale al fine di garantire una maggiore sicurezza sulle strade interessate. – così commenta il vice sindaco Alessandro Casali i lavori che hanno inizio stasera- Ci scusiamo per i disagi che le asfaltature comportano’»