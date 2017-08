Luino, l’appello alle famiglie: “Seguite le regole per le vaccinazioni”

apparecchi laser operazione sala operatori

Secondo Ats Insubria sono circa 4000 i i bimbi in età prescolare che non risultano in regola con le vaccinazioni nel Varesotto.

Un dato che riguarda anche Luino, e per questo l’assessore ai servizi sociali Caterina Franzetti in una nota lancia un appello alle famiglie.

«Sono molti i bambini del Luinese chiamati all’appello affinché le famiglie non si trovino impreparate all’imminente apertura dell’anno scolastico 2017 – 2018 in merito alla nuova normativa in materia di vaccinazioni – dichiara Caterina Franzetti – . Vaccinare i propri figli è un gesto di solidarietà e della difesa dei più deboli, cioè di quei bambini ammalati che per vari motivi non possono essere vaccinati».

«La modulistica – fa sapere l’assessore nella nota – è scaricabile sul sito del Comune di Luino». MODULISTICA VACCINI