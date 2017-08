Luino, nella nuova sede di Comunità Montana

Nella nuova sede della Comunità Montana

Uno spostamento è un po’ un evento per un ente come Comunità Montana, dove sono attivi sportelli aperti al pubblico. Conviene quindi sapere dove andare, dopo l’annuncio dell’altra sera dell’avvenuto trasferimento della sede da Cassano Valcuvia – ora chiusa – a Luino, in via Asmara, nella palazzina del Giudice di Pace, quartiere Voldomino.

Ad avvisare la presenza dell’ente un’insegna che non è passata inosservata negli ultimi giorni, tanto da provocare un piccolo enigma stilistico notato da alcuni utenti di facebook.

Alfabeto a parte, gli uffici aperti al pubblico sono al piano terreno: a destra l’ufficio tecnico e la protezione civile, a sinistra lo sportello unico attività produttive, nell’atrio i servizi ecologici di Econord.

Il primo piano è condiviso col Giudice di Pace e trovano spazio gli uffici direzionali, la sala riunioni/giunta e l’ufficio del presidente, dove a giorni verranno appesi ritratti istituzionali ed esposte opere di artisti del territorio.

Una nota di colore: il presidente, Giorgio Piccolo, è un affezionato estimatore del pittore Salvini, mentre i dipendenti dell’ufficio affianco sono amanti dello scultore Bodini: anche l’arredamento della nuova sede è questione di gusti, che verranno accontentati, forse a seconda della sensibilità e del paese di provenienza.

