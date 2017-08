Lujan è scomparsa da dieci giorni, i familiari la cercano dall’Argentina

Foto varie

Era venuta in Italia un po’ per turismo e un po’ per guardarsi intorno e, magari, stabilirsi nel Bel Paese per seguire la sua passione per la cucina. Della cuoca tentenne Lujan Boeri, però, si sono perse le tracce da una decina di giorni e i suoi familiari e amici in Argentina sono molto preoccupati.

La denuncia di scomparsa è stata formalizzata questa mattina alla Questura di Milano da parte dei genitori e la madre sarebbe già in viaggio per l’Italia. Di lei si sono perse le tracce a Saronno dopo che la giovane aveva passato qualche notte in un ostello della città.

Alcuni amici della famiglia di Lujan hanno contattato anche la redazione di Varesenews per lanciare un appello affinchè la ragazza dia un segno di vita che tranquillizzi tutti.