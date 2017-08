Lunedì 14 agosto sportelli ospedalieri chiusi

asl sportello monte rosa

Rimarranno chiusi per tutta la giornata del 14 agosto gli sportelli Cup, ritiro referti, punto prelievi e accettazione dell’ASST Sette Laghi. Così avverrà, dunque, sia nelle sedi ospedaliere di Varese, sia in quelle dei distretti di Arcisate, Cuasso, Sesto Calende, Tradate, Cittiglio, Besozzo, Gavirate, Luino e Lavena Ponte Tresa.

Uguale chiusura si verificherà agli sportelli ex Asl dei Distretti dove non si potrà effettuare, per la giornata preferragostana, la scelta e revoca del medico