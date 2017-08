Lunedì il raduno della BPM Sport Management

BPM Sport Management 2017 2018 pallanuoto

È in programma per lunedì 28 agosto il raduno ufficiale della Pallanuoto BPM Sport Management che, alle ore 10.30, si ritroverà alle Piscine Manara di Busto Arsizio per il primo allenamento stagionale (aperto ai media e al pubblico) agli ordini di mister Marco Baldineti.

In questa prima fase di preparazione non saranno presenti gli atleti Edoardo di Somma e Radomir Drasovic impegnati con le rispettive nazionali (Italia e Serbia) alle Universiadi (in corso di svolgimento a Taipei fino al al 30 agosto). I due mastini si riuniranno successivamente al gruppo di mister Baldineti.

Alle ore 12.30 – al termine della seduta d’allenamento – seguirà la conferenza stampa di presentazione dell’organico della Pallanuoto BPM Sport Management per la stagione 2017/2018 e saranno presentati i nuovi acquisti estivi. La società sarà lieta di accogliere tutti i media a partire dalle ore 10.30 per assistere all’allenamento o dalle 12.30 la conferenza stampa.

Questo l’organico e lo staff tecnico per la stagione 2017/2018 della BPM Sport Management