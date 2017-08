Lura in secca: spunta un proiettile di carro armato

Nel Lura in secca spunta un residuato bellico

Nel letto del torrente Lura in secca è spuntato un residuato bellico. La scoperta è stata effettuata lunedì dagli uomini della protezione civile. Venerdì aveva effettuato un sopralluogo per tutta il “corso” saronnese del torrente notando, tra le altre cose, un anomalo pezzo di metallo al centro del letto, all’altezza del terzo ponticello lungo via Don Bellavita. Scavando è venuto alla luce un residuato bellico probabilmente un proiettile di carro armato.

Sul posto sono accorse una pattuglia dei carabinieri e una della polizia locale. Quanto rinvenuto è stato fotografato e terminato il sopralluogo è stato avviato l’iter per la rimozione, allertando gli artificieri che dovranno decidere con che modalità “prelevare” il residuato.

La zona non è stata transennata perchè è difficile da raggiungere ma per tutta la mattina le forze dell’ordine hanno presidiato l’ordigno.