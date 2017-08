Maccagno, in arrivo nuovi parcheggi sfruttando i sottopassi

Nuovi parcheggi dai sottopassi

Novità a Maccagno con Pino e Veddasca per quanto riguarda i parcheggi. Lo ha annunciato il sindaco Fabio Passera in un post su Facebook in merito ad una delle questioni dibattute nell’ultimo consiglio comunale.

Galleria fotografica Nuovi parcheggi dai sottopassi 4 di 4

«Certamente una delle zone nelle quali abbiamo maggiori difficoltà per il ricovero delle auto dei residenti e degli avventori delle attività commerciai è a Maccagno inferiore, in Piazza Roma – scrive Passera. Ci siamo chiesti più volte chiesti come risolvere il problema e abbiamo affidato allo Studio Dozzio di Luino il compito di provare a darci una mano.

La soluzione è tutta nelle immagini che presentiamo, che non credo necessitano di particolari spiegazioni».

La parte sottostante al cavalcavia della SS 394 che porta in galleria in direzione di Luino, permetterà di ricavare 14 posti auto.

«Qualcuno osserverà che il problema del livello del lago potrebbe essere un deterrente, ma dai dati raccolti circa le altezze medie del livello delle acque negli ultimi anni, si evince che esso è assai al di sotto di dove andremo a lavorare.

Se poi un paio di volte l’anno il Lago Maggiore si alzerà, vuol dire che chiuderemo l’accesso al parcheggio. Tra l’altro, la soluzione permetterà di passare in totale sicurezza da Piazza Roma al Lungolago Vittorio Girardi senza la necessità di attraversare la Statale. E non mi pare poco.

La spesa totale è di 176 mila Euro (ma chiederemo il 50% di contributo alla Regione Lombardia, trattandosi di opere su terreno demaniale), mentre per ora abbiamo finanziato la parte progettuale per un totale di 17.100 Euro».

«Se tutto andrà bene, entro la fine del 2018 potremmo inaugurare l’opera, dando un segnale forte al servizio dell’intera area di riferimento, compreso il centro storico della Maccagno “imperiale”», conclude il sindaco.