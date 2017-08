La lettera di Stefano, con tanto di foto, sulla situazione in cui si trova la bella area della Maddalena:

Galleria fotografica Maleducati e incivili alla maddalena 4 di 4

Buonasera

volevo mandare se è possibile della foto sul degrado che ormai nel periodo estivo e non solo c’è sulla spiaggia e nei boschi del Fogatore a Maddalena di Somma Lombardo. Volevo segnalare oltre al degrado i numerosi atti di vandalismo alle macchine e le numerose risse che ormai avvengono sempre più numerose tra bande di extracomunitari e non solo.

Ormai sembra che i pochi abitudinari della spiaggia siano “costretti” a stare alle regole di questi individui maleducati e incivili che ormai ogni domenica e non solo invadono la spiaggia non rispettando il divieto di accendere fuochi fare griglie abbandonare rifiuti all’interno del parco del Ticino. Le guardie dello stesso parco sembrano disinteressate a tutto questo non facendo rispettare neanche una regole di queste elencate..

spero che prendiate sul serio questa cosa perché tutti noi siamo stufi di non poter passare un week end o addirittura tutte le ferie a disposizione in tranquillità e serenità in questi posti meravigliosi che il territorio ci offre. Grazie

Stefano Lupi