Malnate, nonni vigile cercansi

I nonni vigile stanno svolgendo un ottimo lavoro a Malnate, preziosi aiuti ai giovani studenti che ogni mattina si dirigono a piedi verso le scuole cittadine.

Ecco perché il Comune di Malnate, d’accordo con la polizia Locale, ha indetto un bando per l’adesione di nuovi nonni e nonne vigile.

Questa la delibera:

Questa Amministrazione intende promuovere l’iniziativa “Nonne e Nonni Vigile” già attivata negli anni scorsi e consistente nell’attività di sorveglianza, a titolo di servizio civico volontario da parte dei cittadini presso le scuole di Malnate durante gli orari di entrata ed uscita, intendendo dare così la possibilità di sentirsi parte attiva della società offrendo l’opportunità di accrescere la percezione di sicurezza e vivibilità nell’ambiente urbano soprattutto per quanto riguarda i bambini.

L’Amministrazione Comunale, al fine di assicurare l’attività di vigilanza presso le scuole presenti sul territorio per gli anni 2017- 2018 e per gli anni scolastici a seguire, pubblica il presente avviso diretto ai cittadini in possesso dei requisiti richiesti e sotto indicati.

Le persone interessate allo svolgimento del servizio, che ritengono di essere in possesso dei sottoelencati requisiti, possono presentare domanda scritta al Comune di Malnate – Comando Polizia Locale, preferibilmente entro Lunedì 4 Settembre 2017. Il termine di cui sopra non è perentorio ma serve per dare un margine all’organizzazione per poter programmare i servizi. Potranno essere quindi presentate domande anche successivamente alla data indicata.

Il rapporto che si viene ad instaurare fra le parti non ha in alcun modo carattere di attività lavorativa a tempo determinato e non dà luogo a costituzione di rapporto d’impiego.

Requisiti richiesti:

1. essere idonei sotto l’aspetto psico-fisico in relazione all’incarico che si dovrà svolgere;

2. avere la maggiore età (18 anni);

3. non avere precedenti penali o procedimenti penali pendenti.

Domanda di partecipazione I soggetti interessati a svolgere la predetta attività socialmente utile, dovranno presentare domanda presso la segreteria del Comune di Malnate nei tempi e con le modalità previste nel bando.

Alla domanda dovrà essere allegato:

A. autocertificazione di non aver riportato condanne penali

B. copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità;

C. attestazione rilasciata dal medico di base o altro medico competente da cui risulti l’idoneità psico-fisica (la stessa potrà essere presentata anche in seguito (prima convocazione o comunque prima di iniziare i servizi di volontariato).

Sulla domanda di adesione si chiede di comunicare l’eventuale disponibilità (non vincolante) in modo da poter cominciare sin dalla scadenza del presente bando a programmare i servizi. Coperture assicurative.

Tutti coloro che presteranno l’attività socialmente utile di vigilanza sulle scuole del territorio, saranno assicurati, con spese a carico dell’Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate.

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale, dopo aver esaminato le domande pervenute, organizzerà apposito corso di formazione rivolto ai volontari da avviare al servizio e sottoporrà i medesimi ad una prova attitudinale per accertare l’idoneità all’espletamento del servizio previsto dal bando.

TUTTI GLI ASPIRANTI E I VOLONTARI GIA’ IN SERVIZIO SONO CONVOCATI PRESSO IL COMUNE DI MALNATE PER GIOVEDI 7 SETTEMBRE ORE 17:30 al fine di poter programmare le attività da svolgersi a partire dall’inizio dell’anno scolastico.

Bando e domanda sono scaricabili anche dal sito del Comune: www.comune.malnate.va.it.

Per informazioni, ritiro del bando e del modello di domanda, rivolgersi direttamente al Comando di Polizia Locale con sede a Malnate, in Piazza Vittorio Veneto n. 2, in orario di apertura al pubblico (lunedì- mercoledì- venerdì- sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 oppure al lunedì o giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00) oppure inviando una mail a polizialocale@comune.malnate.va.it o chiamando al numero di telefono tel. 0332-428516.