Maltempo, danneggiato anche il canile

La tempesta di ieri ha colpito pesantemente anche il canile di Varese.

Galleria fotografica Maltempo, danni al canile di Varese 4 di 6

I rami e gli alberi durante il temporale sono caduti sulle recinzioni, danneggiandone alcune. “Fortunatamente i box hanno retto – ha spiegato il responsabile della struttura Stefano Giani – e i cani stanno tutti bene“.

Questa mattina, sabato 19 agosto, i tecnici del comune erano già sul posto per verificare la situazione e programmare gli interventi per rimuovere gli alberi e sistemare le recinzioni. I lavori saranno eseguiti lunedì ma i volontari erano già attivi per per cercare di riportare la situazione alla normalità. Nel frattempo il canile resterà chiuso al pubblico e riaprirà martedì.