Mangia Bevi e Bici 2017: La settima edizione sarà… in musica!

“Mangia bevi bici” pedalando tra sapori e monumenti, per gli amanti della cultura, della bicicletta e della buona cucina. L'appuntamento è per il 13 settembre alla bottega del romeo di Ispra

Mangia Bevi e Bici, settima edizione! Domenica 10 settembre 2017 è in calendario un evento “simbolo” del cicloturismo nel Varesotto. La pedalata sportiva ed enogastronomica del Lago Maggiore si presenta alla stampa e agli sponsor, con nuovi percorsi che, quest’anno, raggiungeranno anche il Lago di Varese e la Palude Brabbia.

A organizzare la manifestazione, da sempre, la LibEreria coordinata da Alessandra Doridoni, in collaborazione con la Bottega del Romeo e numerose associazioni, aziende e produttori locali. Mangia Bevi e Bici, con partenza e arrivo a Ispra, non è soltanto un evento cicloturistico di un giorno, ma è un invito a scoprire il territorio varesino e i laghi in sella alla propria bicicletta. Lo sport sposa l’enogastronomia e la cultura, grazie alla bici: dopo l’arte contemporanea proposta nel 2016, il tema di quest’anno sarà la musica popolare. Molto importante, per questa edizione, la partnership tra Mangia Bevi e Bici e il festival musicale “Il Lago Cromatico”. Le soste gastronomiche e culturali, lungo il percorso, prevedono concerti e momenti di ascolto di musica popolare e folkloristica, anche in chiave jazz: eventi inseriti in un festival prestigioso, organizzato dall’ass. Musica Libera. Nell’ottica della promozione del territorio è stato elaborato appositamente un pacchetto turistico di due giorni per chi alla Mangia Bevi e Bici parteciperà venendo da lontano, grazie alla collaborazione con il tour operator Due Ruote nel Vento.

Gli organizzatori anche quest’anno hanno lavorato sodo per proporre nuovi percorsi e itinerari sportivi e culturali di grande pregio. Breve, medio, lungo: tre i tracciati da pedalare, tutti accessibili con un minimo di abitudine alla bicicletta, tutti con partenza da Ispra e che, per il 2017, puntano verso Est, in direzione dei laghi di Comabbio e di Varese. Le soste enogastronomiche e culturali saranno allestite presso Villa Mongini, a Barza di Ispra, a Osmate, presso la Palude Brabbia (nei pressi di Varanno Borghi), a Villa Borghi di Biandronno, nei pressi della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Travedona Monate, alla chiesetta di Santa Maria della Neve. Tra le altre località attraversate, oltre al suggestivo lungolago di Ispra, ci saranno anche Capronno di Angera, Lentate Verbano, Comabbio, Varano Borghi, Malgesso, Bregano e Cadrezzate. Tre itinerari per quattro laghi, in pratica, attraverso luoghi e panorami imperdibili. Monumenti da riscoprire, come a Monate, ma anche piccoli musei da conoscere, come la collezione di burattini di Gualberto Niemen. Tra i tesori naturalistici, si transiterà dalla Palude Brabbia e dall’area di pregio del laghetto di Biandronno. A Brebbia, invece, ci sarà una nuova occasione per apprezzare il Fasòeu de Brebièe (il fagiolo tipico che da qualche anno è un presidio di Slow Food). Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione tra associazioni, aziende e produttori locali: dalla Pro Loco di Ispra alla Pro Loco di Osmate, dal Circolo Culturale de Biandronn, all’amministrazione comunale di Brebbia senza dimenticare gli sponsor che, anche quest’anno, danno fiducia agli organizzatori e alla loro cultura del territorio. Tra i sostenitori, quest’anno la Camera di Commercio – Varese Sport Commission con un contributo sul bando “Interventi a sostegno di eventi e manifestazioni di natura sportiva in provincia di Varese” e sponsor ormai fedelissimi: oltre al main sponsor Carrefour, bisogna ricordare Cascina Piano di Angera, ovvero l’azienda antesignana della denominazione “Igt Ronchi Varesini” e la Zucca di Cenerentola, un piccolo laboratorio alimentare isprese che è modello di innovazione per la valorizzazione dell’agricoltura biodinamica.

Il percorso sportivo e cicloturistico s’intreccia con un itinerario musicale, guidandoci verso le nostre radici culturali, in un vero e proprio mix di emozioni. Mangia Bevi e Bici 2017 unisce il cicloturismo con la musica di qualità: tutto questo è possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione Musica Libera che ha inserito Mangia Bevi e Bici nel programma del festival “Il Lago Cromatico”. Le soste culturali ed enogastronomiche, lungo i tre percorsi, al passaggio dei partecipanti, ospiteranno concerti con proposte musicali di grande qualità: i Corni Alpini, suggestivo gruppo della vicina Svizzera, la Bandela del Ghezz, un fantastico duo che propone musica popolare, e Cristina Meschia, cantante di grande spessore che unisce il jazz alla ricerca musicale legata alle zone del Lago Maggiore. Infine, a completare l’offerta musicale, ci sarà il coro Fiocco di Neve di Ispra, un punto di riferimento della musica locale. Tra una degustazione e un colpo di pedale, dunque, la musica di qualità accompagnerà i cicloturisti attraverso un itinerario molto suggestivo: la Mangia Bevi e Bici, anche quest’anno, sarà un concentrato di emozioni uniche.

Per informazioni potete contattare i numeri 348/8516760 e 0332/780285, oppure scrivete una mail a: info@bottegadelromeo.com.