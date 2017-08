Mangia, Bevi e Bici: i percorsi diventano due, ma le emozioni aumentano!

.

Gli organizzatori di questa pedalata enogastronomica, evento clou per la riscoperta del territorio e per il cicloturismo in provincia di Varese, hanno deciso di ridurre i percorsi a due: uno lungo di 40 chilometri e uno breve di 20.

Le modifiche importanti, rispetto a quanto era stato comunicato nei mesi scorsi, sono dovute a questioni logistiche e a problemi di sicurezza: «L’obiettivo principale di Mangia, Bevi e Bici- spiega Alessandra Doridoni della LibEreria di Ispra – è da sempre la valorizzazione del nostro territorio, ma tutto questo deve avvenire in piena sicurezza, mettendo i partecipanti nella condizione di trascorrere una giornata piacevole in sella alla propria bicicletta, riscoprendo vecchie strade dimenticate, paesaggi, monumenti, cibi e prodotti locali: per questa ragione, abbiamo scelto di ridurre i percorsi, pur mantenendo le stesse tappe culturali e aggiungendo addirittura due soste “degustazione” gratuite». I ristori “free” saranno in prossimità della Palude Brabbia e presso la chiesetta di Santa Maria della Neve, a Monate.

Mangia, Bevi e Bici si svolgerà il prossimo 10 settembre, come al solito, con partenza e arrivo da Ispra, sul Lago Maggiore: l’intento della LibEreria e della Bottega del Romeo di Ispra, organizzatori della manifestazione, è quello di stimolare, con un evento unico nel suo genere, il cicloturismo in provincia di Varese. Cicloturismo per tutti, ovvero dimostrando che la bicicletta è uno strumento che consente di visitare luoghi e vivere emozioni straordinarie anche ai meno allenati e alle famiglie.

I due percorsi, quello breve e quello lungo, si snodano tra il Verbano e i laghi di Comabbio, Monate e Varese. La valorizzazione dei prodotti a chilometro zero o dei piatti della tradizione locale (anche rivisitati) si abbina a tanta cultura: quest’anno, il tema principale sarà la musica popolare. Lungo il percorso, presso alcune soste gastronomiche, si terranno infatti ben quattro concerti: i suggestivi Corni delle Alpi saranno di scena in tarda mattinata sul lungolago di Ispra, l’Ispra Blues Band si esibirà presso la Casa don Guanella di Barza tra la tarda mattinata e l’ora di pranzo, la cantante jazz Cristina Meschia sarà di scena a Villa Borghi di Biandronno, nel pomeriggio, mentre il duo di musica popolare, La Bandela del Ghezz, accoglierà i cicloturisti a Ispra, in piazza San Martino, al traguardo finale. I concerti rientrano nel festival Lago Cromatico e sono organizzati grazie all’associazione Musica Libera.

Oltre alla musica e all’enogastronomia locale, Mangia Bevi e Bici offrirà la possibilità di visitare monumenti poco conosciuti (Villa Mongini a Barza, Villa Borghi con la collazione dei burattini di Gualberto Niemen a Biandronno, Santa Maria della Neve a Monate e San Pietro a Brebbia) e di riscoprire oasi naturalistiche di pregio (la Palude Brabbia, per esempio), percorrendo, piste ciclabili, strade secondarie o sterrate facili dal grande valore paesaggistico.

Le iscrizioni sono già aperte (affrettatevi perché sono a numero chiuso): la quota di partecipazione per gli adulti è di 25 euro, per i ragazzi sotto i quindici anni (sono ammessi a partire dagli 8 anni) il costo è di 15 euro.

Quest’anno, inoltre, grazie alla sponsorizzazione di Generali, tutti gli iscritti entro l’8 settembre godranno della copertura assicurativa gratuita. C’è inoltre, la possibilità di noleggiare le biciclette sul posto, naturalmente su prenotazione.

Per informazioni, tel. 348/8516760, oppure 0332/780285, info@bottegadelromeo.com.