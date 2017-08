Mangia e non paga, è arrivato a Varese lo scroccone seriale

E’ arrivato lo scroccone seriale a Varese: è un norvegese di 42 anni, K. P. Mangia nei ristoranti e poi esce senza pagare. Avverte il titolare che suo padre è un imprenditore molto ricco, e che pagherà lui il conto. Fidatavi pure, insomma.

E’ accaduto ieri a pranzo, in un ristorante del centro. Pettersen ha mangiato e bevuto, poi ha detto che ci pensava papà. Il titolare ha invece deciso che era meglio ci pensasse la polizia. Gli agenti sono arrivati e hanno denunciato lo scroccone.

(foto di un volantino di denuncia comparso a Padova, tratta da Il mattino di Padova)

Per evitare che in futuro le mangiate non pagate possano diventare un’abitudine, il Questore gli ha fatto avere un foglio di via per due anni.

Il norvegese secondo la polizia ha già colpito in varie città. Scroccare sembra fosse la sua occupazione. A Padova ad esempio si spacciava per il figlio di un imprenditore realmente esistente. Quest’ultimo ha fatto affiggere in città dei manifestini per denunciarlo. Ci si difende come si può.