Marciello, esordio da terzo posto alla 24 Ore di Spa

Marciello terzo alla 24 Ore di Spa

(Foto di Marco Losi)

Bella soddisfazione per Raffaele Marciello al suo debutto in una gara storica come la 24 Ore di Spa-Francorchamps.

L’autista di Breganzona ha guidato per 15 ore e portato la sua squadra – Mercedes – alla conquista del gradino più basso del podio.