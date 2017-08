Marijuana, piantagione in città scoperta per il “profumo d’erba”

Foto varie

Alla fine a fregarlo non è stato il colore delle piante, ma il loro odore inconfondibile, di erba da fumare.

Il “verde” c’era, sì, ma celato da una serra, appena percepibile, e avrebbe potuto nascondere anche semplice edera, o gelsomino.

È invece stato l’odore forte a non passare sottotraccia nei nasi di quanti riconoscono quell’aroma intenso, che fa subito alzare all’unisono le antenne di estimatori e investigatori.

Così è finito nei pasticci un giovane varesino trovato con le piante di marijuana.

I poliziotti della squadra Mobile della questura di Varese – ricetta la nota della questura – , nel corso di un’attività di controllo del territorio e contrasto al crimine diffuso finalizzata ad individuare ed interrompere i canali di produzione “nostrana” di cannabinoidi, hanno proceduto al sequestro di una coltivazione di marijuana realizzata nel giardino di casa da un giovane italiano.

Gli agenti sono, infatti, riusciti a localizzare una rigogliosa coltivazione di marijuana all’interno del giardino di un’abitazione.

Le piante, della considerevole altezza di circa 190 cm, erano ancora in fase di maturazione e, a breve, avrebbero cominciato a fiorire.

La coltivazione era tutelata da una copertura per evitare i danni climatici che, tuttavia, non si è rivelata idonea a impedire che tutta la zona circostante venisse pervasa dall’inconfondibile profumazione della fioritura in atto.

Il proprietario della villetta, un giovane italiano di 27 anni, incensurato, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, le piante sono state sequestrate.