Martedì l’ultimo saluto a Nanni Svampa

Nanni Svampa

Sarà martedì 29 agosto alle 12 l’ultimo saluto a Nanni Svampa. La cerimonia -in forma privata- avrà luogo in via Castello 80 a Porto Valtravaglia.

Dopo la commemorazione, intorno alle 14.30, è previsto un breve corteo funebre.

L’inventore dei Gufi, l’uomo che portò Brassens in Italia cantandolo in dialetto, è morto sabato sera a Varese all’età di 79 anni.